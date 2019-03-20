2019-03-20T10:16:37+03:00
Общество

В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию

Страж порядка нажился на афере на 620 тысяч рублей
Михаил ЮЖНЫЙ
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В КБР в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

- Инспектор ДПС по Эльбрусскому району в марте 2017 года при несении службы составил фиктивный материал о ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2110», «Ягуар» и «Тойота-Авенсис», - уточнили в пресс-службе управления МВД республики.

По предоставленным в страховую компанию сфальсифицированным материалам была получена страховая выплата в 620 тысяч рублей. Но афера раскрылась

Следствие ведется по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (служебный подлог). По данному факту назначена служебная проверка.

В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен по дискредитирующим основаниям и понесет наказание по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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