В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию
В КБР в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.
- Инспектор ДПС по Эльбрусскому району в марте 2017 года при несении службы составил фиктивный материал о ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2110», «Ягуар» и «Тойота-Авенсис», - уточнили в пресс-службе управления МВД республики.
По предоставленным в страховую компанию сфальсифицированным материалам была получена страховая выплата в 620 тысяч рублей. Но афера раскрылась
Следствие ведется по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (служебный подлог). По данному факту назначена служебная проверка.
В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен по дискредитирующим основаниям и понесет наказание по закону.
ИСТОЧНИК KP.RU
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