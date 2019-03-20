В Дагестане спецназ уничтожил всех активных боевиков

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-20T11:46:26+03:00

Спецназ расправился со всеми боевиками в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Силовые структуры уничтожили все активные ячейки бандформирований. Несмотря на это, в республике осталось большое количество пособников террористов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

— На данный момент, после спецоперации в Дербентском районе, можно констатировать, что активных боевиков в республике не осталось, — сообщил журналистам начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. — Несмотря на это, угроза сохраняется из-за внушительной пособнической базы. Более того, она может обостриться.

Беспокойство руководителей ведомства вызывает перспектива возвращения дагестанцев, участвующих в боях на территории САР.

— Около 1300 жителей республики сейчас находятся в Сирийской Арабской Республике, участвуя в боях на стороне террористов. Их возвращение может создать большие проблемы в Северо-Кавказском федеральном округе, — резюмировал Баачилов.

Напомним, что Росгвардию также беспокоит, что в Сирию стали массово уезжать молодые незамужние девушки. Россиянок обманывают, суля счастливое замужество и золотые горы.

ИСТОЧНИК KP.RU