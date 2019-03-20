2019-03-20T11:46:26+03:00
Происшествия

В Дагестане спецназ уничтожил всех активных боевиков

В Росгвардии отчитались о результатах последних месяцев работы
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Спецназ расправился со всеми боевиками в ДагестанеСпецназ расправился со всеми боевиками в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Силовые структуры уничтожили все активные ячейки бандформирований. Несмотря на это, в республике осталось большое количество пособников террористов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

— На данный момент, после спецоперации в Дербентском районе, можно констатировать, что активных боевиков в республике не осталось, — сообщил журналистам начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. — Несмотря на это, угроза сохраняется из-за внушительной пособнической базы. Более того, она может обостриться.

Беспокойство руководителей ведомства вызывает перспектива возвращения дагестанцев, участвующих в боях на территории САР.

— Около 1300 жителей республики сейчас находятся в Сирийской Арабской Республике, участвуя в боях на стороне террористов. Их возвращение может создать большие проблемы в Северо-Кавказском федеральном округе, — резюмировал Баачилов.

Напомним, что Росгвардию также беспокоит, что в Сирию стали массово уезжать молодые незамужние девушки. Россиянок обманывают, суля счастливое замужество и золотые горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Терроризм на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку
В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье
В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию
В Чечне предотвратили хищение из бюджета 33 миллионов рублей
Ставропольчанку задержали за торговлю запрещенными средством для похудения
В Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома пять человек
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров
В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин