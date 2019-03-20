В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье
За минувший 2018 год ставропольские предприятия поставили заграницу 25% баранины от общего российского экспорта.
Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, ставропольское мясо поставили в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай и другие страны. Только в Иран край отправил 220 тысяч голов.
- В структуре российского экспорта край уверенно себя позиционирует. Ставропольская доля по зерну составила 20%. Край прибавил по мясу птицы к уровню прошлого года, и сегодня доля ставропольского мяса составляет 40% от российского экспорта, - отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников.
На развитие овцеводства Ставрополье в 2018 году потратило 280 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU