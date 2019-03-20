В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-20T12:21:13+03:00

Мясо поставляют в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай

Изменить размер текста: A A

За минувший 2018 год ставропольские предприятия поставили заграницу 25% баранины от общего российского экспорта.

Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, ставропольское мясо поставили в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай и другие страны. Только в Иран край отправил 220 тысяч голов.

- В структуре российского экспорта край уверенно себя позиционирует. Ставропольская доля по зерну составила 20%. Край прибавил по мясу птицы к уровню прошлого года, и сегодня доля ставропольского мяса составляет 40% от российского экспорта, - отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

На развитие овцеводства Ставрополье в 2018 году потратило 280 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU