2019-03-20T13:15:39+03:00
Происшествия

В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку

Женщина пропала еще 26 февраля
Алена БЕЛЯЕВА
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Валентина ЛевашеваВалентина Левашева
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В Невинномысске следователи ищут пропавшую без вести пенсионерку. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, 80-летняя Валентина Левашева ушла из своего дома на прогулку с собакой еще вечером 26 февраля нынешнего года. Женщина направилась в фабричный парк и больше ее никто из родных и знакомых не видел.

Рос у Валентины Ивановны 155-156 см, темные короткие волосы, дугообразные брови, серые глаза, среднее телосложение.

В тот вечер она надела светло серую куртку с орнаментом в виде оленей, угги, темные лосины и черный берет.

Если Вам известны какие-либо сведения о Левашовой, просьба сообщить по телефонам: 8(86554) 7-76-51 или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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