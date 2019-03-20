В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку
В Невинномысске следователи ищут пропавшую без вести пенсионерку. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, 80-летняя Валентина Левашева ушла из своего дома на прогулку с собакой еще вечером 26 февраля нынешнего года. Женщина направилась в фабричный парк и больше ее никто из родных и знакомых не видел.
Рос у Валентины Ивановны 155-156 см, темные короткие волосы, дугообразные брови, серые глаза, среднее телосложение.
В тот вечер она надела светло серую куртку с орнаментом в виде оленей, угги, темные лосины и черный берет.
Если Вам известны какие-либо сведения о Левашовой, просьба сообщить по телефонам: 8(86554) 7-76-51 или на короткие номера 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU
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