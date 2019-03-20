2019-03-20T14:55:59+03:00
Общество

Васильев насчитал тысячи лжеинвалидов в Дагестане

Коррупционеры из бюро медико-социальной экспертизы выдавали фиктивные документы за взятки
Андрей ЗОБОВ
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По словам главы Дагестана, лжеинвалиды покупали справки, чтобы обеспечить постоянный доход. Фото: пресс-служба главы Республики ДагестанПо словам главы Дагестана, лжеинвалиды покупали справки, чтобы обеспечить постоянный доход. Фото: пресс-служба главы Республики Дагестан
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Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что в республике во время проверок нашли тысячи лжеинвалидов. Фиктивные справки выдавали коррупционеры из «бизнес-империи» бывшего главы регионального бюро медико-социальной экспертизы.

Владимир Васильев отметил, что после масштабных проверок в республике нашли порядка 6 тысяч жителей, фиктивно оформивших инвалидности за взятки. При этом никаких реальных предпосылок или медицинских показаний для назначения выплат по инвалидности у них не было.

— Эти люди давали взятки, чтобы получить постоянный доход, это мы понимаем. Но благодаря этой работе, удалось сохранить в бюджете порядка 700 миллионов рублей. Теперь наша задача — найти решение проблемы. Чтобы эти деньги реально направить на поддержку незащищенного населения, — сказал Владимир Васильев во ходе ежегодного послания Народному собранию республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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