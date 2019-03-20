Васильев насчитал тысячи лжеинвалидов в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-20T14:55:59+03:00

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Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что в республике во время проверок нашли тысячи лжеинвалидов. Фиктивные справки выдавали коррупционеры из «бизнес-империи» бывшего главы регионального бюро медико-социальной экспертизы.

Владимир Васильев отметил, что после масштабных проверок в республике нашли порядка 6 тысяч жителей, фиктивно оформивших инвалидности за взятки. При этом никаких реальных предпосылок или медицинских показаний для назначения выплат по инвалидности у них не было.

— Эти люди давали взятки, чтобы получить постоянный доход, это мы понимаем. Но благодаря этой работе, удалось сохранить в бюджете порядка 700 миллионов рублей. Теперь наша задача — найти решение проблемы. Чтобы эти деньги реально направить на поддержку незащищенного населения, — сказал Владимир Васильев во ходе ежегодного послания Народному собранию республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU