Ставрополье собрало хлопка больше, чем Узбекистан
В 2018 году на Ставрополье собрали 70 тонн хлопка, что больше, чем в Узбекистане. Об этом сказал министр сельского хозяйства Владимир Ситников, подчеркнув, что успеху обязаны грамотному использованию лучших технологий Греции, Узбекистана и Китая.
- Мы с опаской смотрели на этот проект, пока в прошлом году не получили урожайность 50 центнеров с гектара, - сказал глава краевого минсельхоза.
Напомним, что "белое золото" начали выращивать в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах спустя 60-летнего перерыва. И теперь в Ставропольском крае реализуется уникальный в России проект по выращиванию хлопка.
ИСТОЧНИК KP.RU