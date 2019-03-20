2019-03-20T15:25:33+03:00
Экономика

Ставрополье собрало хлопка больше, чем Узбекистан

Первый же урожай показал перспективность выращивания в крае "белого золота"
Евгения СОКОРЕВА
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В 2018 году на Ставрополье собрали 70 тонн хлопка, что больше, чем в Узбекистане. Об этом сказал министр сельского хозяйства Владимир Ситников, подчеркнув, что успеху обязаны грамотному использованию лучших технологий Греции, Узбекистана и Китая.

- Мы с опаской смотрели на этот проект, пока в прошлом году не получили урожайность 50 центнеров с гектара, - сказал глава краевого минсельхоза.

Напомним, что "белое золото" начали выращивать в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах спустя 60-летнего перерыва. И теперь в Ставропольском крае реализуется уникальный в России проект по выращиванию хлопка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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