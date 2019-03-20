В Дагестане наказали полицейских, зашедших с оружием в суд

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-20T16:30:28+03:00

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Сотрудники полиции Дагестана, которые, несмотря на запрет судебных приставов, вошли с оружием в здание Кировского суда Махачкалы, привлечены к дисциплинарной ответственности.

29 января во время заседания суда перед кабинетом судьи Магомеда Нестурова сидели двое полицейских в гражданском и с оружием. Пристав попросил людей удалиться, на что они ответили отказом.

Судья обратился к зампредседателя суда, которому удалось вывести силовиков из здания. МВД Дагестана по факту произошедшего инцидента проведена служебная проверка, по результатам которой ряд ответственных сотрудников, в том числе, заходившие в суд с оружием, были наказаны и привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU