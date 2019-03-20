2019-03-20T17:27:18+03:00
Общество

На выходных на Ставрополье вернётся зима

Синоптики обещают снег, ветер и похолодание
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
К выходным погода на Ставрополье испортитсяК выходным погода на Ставрополье испортитсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье вернётся зима. Синоптики обещают жителям края дождь, снег минусовую температуру и ветер.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном Гидрометцентре, погода начнёт ухудшаться уже в пятницу. Днём столбики термометра вряд ли поднимутся выше +4...+6 градусов тепла. Кроме того, поднимется ветер и днём пройдёт ливневый дождь.

Но всё это покажется «цветочками» по сравнению со снегом, который обещают в субботу. Столбики термометров с утра и вечером могут упасть до минусовой температуры, а днём вряд ли поднимутся выше +3 тепла. Не украсит ситуацию и штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду.

В воскресенье погода будет немногим лучше. Температура будет варьироваться от 0 до +3 градусов тепла. Ночью возможен ещё один снегопад, днём будет облачно, но ветер стихнет.

Возвращение тепла стоит ждать в понедельник. Ставропольцев вновь порадует ласковое весеннее солнце, а температура поднимется до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках на улице избили и ограбили прохожего
В Дагестане наказали полицейских, зашедших с оружием в суд
Ставрополье собрало хлопка больше, чем Узбекистан
Васильев насчитал тысячи лжеинвалидов в Дагестане
В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку
В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье
В Дагестане спецназ уничтожил всех активных боевиков
В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию
В Чечне предотвратили хищение из бюджета 33 миллионов рублей
Ставропольчанку задержали за торговлю запрещенными средством для похудения
В Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома пять человек
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров
В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин