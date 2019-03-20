На выходных на Ставрополье вернётся зима

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-20T17:27:18+03:00

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На Ставрополье вернётся зима. Синоптики обещают жителям края дождь, снег минусовую температуру и ветер.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном Гидрометцентре, погода начнёт ухудшаться уже в пятницу. Днём столбики термометра вряд ли поднимутся выше +4...+6 градусов тепла. Кроме того, поднимется ветер и днём пройдёт ливневый дождь.

Но всё это покажется «цветочками» по сравнению со снегом, который обещают в субботу. Столбики термометров с утра и вечером могут упасть до минусовой температуры, а днём вряд ли поднимутся выше +3 тепла. Не украсит ситуацию и штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду.

В воскресенье погода будет немногим лучше. Температура будет варьироваться от 0 до +3 градусов тепла. Ночью возможен ещё один снегопад, днём будет облачно, но ветер стихнет.

Возвращение тепла стоит ждать в понедельник. Ставропольцев вновь порадует ласковое весеннее солнце, а температура поднимется до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU