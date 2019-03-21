В Дагестане почтальон присвоил себе миллион рублей из пенсий

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-21T08:23:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане полицейские установили, чем промышлял обычный доставщик пенсий в Лакском районе республики.

- Выявлено, что он подделывал подписи в поручениях на доставку пенсий, а деньги стариков забирал себе, - уточнили в пресс-службе МВД России. - Таким образом, четырем местным пенсионерам был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Афера раскрылась, когда пенсионеры пожаловались, что им не приносят денег. Собран материал для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все подробности преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU