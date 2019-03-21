2019-03-21T09:14:17+03:00
Происшествия

В Северной Осетии полицейский сломал челюсть парню, не уступившему ему дорогу

Ведется доследственная проверка
Михаил ЮЖНЫЙ
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Следственные органы Северной Осетии проверяют информации о том, что сотрудник полиции сломал челюсть жителю Моздока, не уступившему ему дорогу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии

- В СМИ были распространены сведения о том, что 11 марта в городе Моздок сотрудник полиции во время ссоры сломал челюсть 22-летнему местному жителю. Тот говорит, что ссора возникла когда он не уступил полицейскому на машине дорогу. По данному факт организована проверка, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют что, по результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела и увольнении сотрудника из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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