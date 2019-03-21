В Буденновске пьяный водитель устроил гонки с полицией, едва не задавив инспектора
В Буденновске инспекторы остановили авто с явно пьяным водителем. Документы показывать тот не захотел и прямо во время разговора с полицейским внезапно рванул с места, едва не сбив сотрудника ДПС. Началось преследование.
Погоня за пьяным лихачем на Ставрополье.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края, лихач трижды проехал на красный свет, превысил скорость, маневрировал на встречной полосе, подвергая опасности других автолюбителей.
- После неоднократных требований по громкой связи остановиться, сотрудники ГИБДД предупредили, что будут применять огнестрельное оружие, - говорят в ведомстве. - Они выстрелили по колесам, после чего водитель остановился.
За рулем, как выяснилось, находился 31-летний местный житель. В свое оправдание мужчина сказал, что не заметил погони и даже не понял, что его хотят остановить. А затем и вовсе стал предъявлять претензии. Мол, госавтоинспекторы повредили колесо его новой машины.
Медики подтвердили факт опьянения. Водителю грозит лишение прав на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей. Плюс к этому его привлекут за зафиксированные во время погони нарушения ПДД. Мужчине назначено наказание - семь суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU