2019-03-21T11:00:38+03:00
Происшествия

На Ставрополье двое мужчин изнасиловали друга

Жители села Дивного надругались над 26-летнем парнем
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае 33-летнего и 22-летнего жителей села Дивного Апанасенковского района стали подозреваемыми в изнасиловании их общего друга.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР края, на мужчин завели уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".

- По данным следствия, в январе текущего года подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 26-летнего знакомого, - сказали в ведомстве. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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