На Ставрополье двое мужчин изнасиловали друга
В Ставропольском крае 33-летнего и 22-летнего жителей села Дивного Апанасенковского района стали подозреваемыми в изнасиловании их общего друга.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР края, на мужчин завели уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".
- По данным следствия, в январе текущего года подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 26-летнего знакомого, - сказали в ведомстве. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU