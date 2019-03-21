2019-03-21T13:19:36+03:00
Происшествия

В Ставрополе «телефонного террориста» отправили на лечение в психушку

Мужчина угрожал взорвать заправку
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе задержан «телефонный террорист». Об этом рассказали в МВД региона.

- Он на телефон «102» дежурной службы сообщил о своем намерении взорвать АЗС. Место нахождения объекта указано не было, - уточнили в пресс-службе МВД Ставрополья. - В результате проведенных мероприятий установлен житель Ставрополя, который в момент сообщения о готовящемся теракте находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время допроса мужчина сообщил, что звонил из хулиганских побуждений. Против него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Суд постановил направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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