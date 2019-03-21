В Дагестане врачи сбывали наркотики для раковых больных

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-21T14:36:38+03:00

При чём выдавали препараты только внутривенно

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В Дагестанском Каспийске наркоконтроль МВД задержал старшую медсестру и участковых врачей диспансера, сбывавших морфин, предназначенный для онкобольных.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, несмотря на сложность операций, врачам удавалось сбывать наркотики, предназначенные 82-летнему мужчине, больному раком. Ему доставались сильно уменьшенные дозы морфина. Часть наркотика они продавали знакомому 47-летнему наркоману, руководителю одного из местных жилтовариществ.

За наркотиками в учреждении был установлен очень строгий контроль, поэтому врачи не могли продавать выданные им из сейфа ампулы. Они вводили их посетителю в виде внутривенных инъекций.

Сам наркоман объяснил полицейским, зачем пошёл за «кайфом» в медучреждение. Он брезговал кустарно произведёнными смесями, предпочитая максимально «чистый» морфин.

Против врачей и медсестры возбуждены уголовные дела по статьям «сбыт наркотических средств», «хищение наркотических средств», и «незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ». Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU