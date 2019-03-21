На границе Ставрополья прошла внезапная массовая проверка автобусов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-21T15:40:26+03:00

По ее итогам на 20 юрлиц завели дела

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае 20 марта с 4 часов утра и весь день 15 экипажей с инспекторами участвовали в массовой проверке грузовиков, автобусов и маршруток, въезжающих в край как межрегиональные и междугородние перевозчики.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД СК, инспекторы проверили техническое состояние порядка 150 единиц транспорта. А у водителей спрашивали документы.

- По выявленным нарушениям ПДД на водителей составлено 87 административных материалов, в том числе 35 – за внесение несанкционированных изменений в конструкцию, - добавляют в ведомстве. - о фактам несанкционированных изменений водителям грозит аннулирование регистрации транспортных средств. До устранения нарушений передвигаться на автобусах и маршрутках запрещено.

За выпуск на дорогу технически неисправных машин на 20 юридических лиц завели административные дела, к ответственности привлекли 14 должностных лиц.

- Среди нарушений - заблокированные аварийные выходы в маршрутках, несанкционированно переустановленные пассажирские места, газобаллонное оборудование, установленное в салоне, ржавый и прогнивший кузов транспортного средства, - добавили в краевом ГИБДД. - Во время проведения мероприятия участники рейда остановили еще трактор, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU