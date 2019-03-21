Более 10 тысяч ставропольцев хранят дома оружие

СЕГОДНЯ 19:51 2019-03-21T19:51:40+03:00

Всем им раз в год нужно продлевать лицензию

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В преддверии дня основания войск Росгвардии сотрудники ведомства рассказали о том, как правильно хранить гражданское оружие и сколько человек в Ставрополе имеют дома ружья и пистолеты.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю, на сегодняшний день в столице региона легально оружием владеют более 10 тысяч граждан. Все они ежегодно проходят проверку на предмет надлежащего хранения.

21 марта инспекторы с проверкой к охотнику с пятилетним стажем, который владеет карабином с нарезным стволом СКС калибра 7,62 мм. Дело в том, что мужчина просрочил продление лицензии на оружие. Оказалось, что виной тому длительная командировка. Против нарушителя составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU