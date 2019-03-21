Две новые породы тонкорунных овец выведены на Ставрополье

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-21T18:54:38+03:00

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Ставропольские аграрии вывели две новые породы овец. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном министерстве сельского хозяйства, они выделяются пушистой шерстью и высокой мясной продуктивностью.

Породу, которая получила название джалгинский меринос вывели на базе СПК "Племзавод "Вторая Пятилетка" Ипатовского округа. Сразу шесть племенных хозяйств края трудились над созданием российского мясного мериноса. Благодаря этому, животные хорошо приспособлены к сухим степям региона.

В минсельхозе отмечают, что в последние годы средний настриг чистой шерсти по стаду в крае составил около 3,7 килограмма. Столь высокие показатели стали возможны в том числе и благодаря тому, что государство ежегодно выделяет на развитие овцеводства 288 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU