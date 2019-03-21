В Дагестане председатель сельхозпредприятия провернул аферу на сотни тысяч рублей
В Левашинском районе Дагестана возбудили два уголовных дела по статьям "мошенничество" и "подделка документов" на главу сельскохозяйственного кооператива "Фрунзе". Как рассказали "КП" в республиканской прокуратуре, в 2017 году председатель получил бюджетные деньги в счет возмещения трат на производство и продажу тонкорунной и полутонкорунной шерсти, хотя на деле работу не провели.
- Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, помимо остальных документов, фиктивные договор купли-продажи шерсти, акт приема-передачи шерсти и товарная накладная о том, что кооперативом якобы произведена поставка овечьей шерсти. При этом кооперативом с указанной им организацией договоры не заключались, товар не поставлялся, - отметили в ведомстве.
По поддельным отчетам председатель получил около 400 тысяч рублей. Расследования аферы прокуратура района взяла на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU