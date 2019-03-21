В Дагестане председатель сельхозпредприятия провернул аферу на сотни тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-21T17:53:49+03:00

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В Левашинском районе Дагестана возбудили два уголовных дела по статьям "мошенничество" и "подделка документов" на главу сельскохозяйственного кооператива "Фрунзе". Как рассказали "КП" в республиканской прокуратуре, в 2017 году председатель получил бюджетные деньги в счет возмещения трат на производство и продажу тонкорунной и полутонкорунной шерсти, хотя на деле работу не провели.

- Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, помимо остальных документов, фиктивные договор купли-продажи шерсти, акт приема-передачи шерсти и товарная накладная о том, что кооперативом якобы произведена поставка овечьей шерсти. При этом кооперативом с указанной им организацией договоры не заключались, товар не поставлялся, - отметили в ведомстве.

По поддельным отчетам председатель получил около 400 тысяч рублей. Расследования аферы прокуратура района взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU