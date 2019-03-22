Почта России проводит конференции Молодежного совета ТОП-1000

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-22T07:59:31+03:00

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Макрорегиональные конференции Молодежного Совета Почты России ТОП-1000 проходят по всей России.

20 марта на конференцию в Ставрополь приехали более 60 молодых почтовиков из девяти регионов СКФО и Юга России. Целью мероприятия стало формирование нового, второго по счету состава Молодежного совета макрорегиона Северный Кавказ, и повестки дня его деятельности. Участники оценили работу предыдущего состава совета, отметив успехи, достигнутые в реализации социальных проектов в ряде регионов.

Было отмечено, что молодые сотрудники почты организовали и приняли участие в десятках социальных, волонтерских и экологических акций. Среди них – дни донора, сборы средств для малоимущих, организация уборки и озеленения городских территорий. Сформированный новый состав совета должен продолжить и расширить начатую работу. Чтоб сделать ее более эффективной, для участников конференции был проведен тренинг по социальной активности, который провел известный в крае тренер Александр Войсковой.

Он наглядно продемонстрировал работу современных методик командообразования, привлечения ресурсов, организации конкретных акций и привлечения к ним общественного внимания. После развернутого тренинга члены Молодежного совета разработали собственные проекты и мероприятия социального и волонтерского характера, которые могут быть реализованы на уровне региональных филиалов Почты.

Среди представленных проектов были интересные и необычные идеи, вызвавшие большой интерес участников. Среди них – посадка «аллей почтовиков» в городах, проведение почтового велопробега по дорогам Юга России. Некоторые инициативы затрагивали и вопросы развития человеческого капитала самой Почты – например, идея привлечения молодых людей без опыта работы под девизом «Почта – старт твоей карьеры». Самые лучшие проекты войдут в общий макрорегиональный план работ на 2019 год. В ходе мероприятия были выбраны и лидеры молодежных команд как отдельных региональных филиалов, так и всего макрорегиона.

ИСТОЧНИК KP.RU