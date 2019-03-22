2019-03-22T08:57:02+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья: тарифы на мусор сделаем справедливыми

Михаил ЮЖНЫЙ
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Мусорная реформа стала важной темой на прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Среди обратившихся с жалобой была женщина из села Малые Ягуры Туркменского района края.

По словам женщины, в ее семье - двое маленьких детей, они, понятное дело, очень мало мусорят. Но платить за них мужу и жене приходится, как за взрослых членов семьи.

По словам Владимира Владимирова, сейчас федеральный закон, увы, не предусматривает для детей отдельного тарифа на вывоз бытового мусора.

- Разделение тарифов на вывоз мусора должно быть разработано справедливо. Некоторые подразделения считают эти тарифы по квадратным метрам, некоторые по общему количеству людей в доме. Кощунство определенное в этом имеется, — полагает губернатор. - Рассмотрим в правительстве нормы накопления мусора за год и справедливо поменяем тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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