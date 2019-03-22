Губернатор Ставрополья: тарифы на мусор сделаем справедливыми
Мусорная реформа стала важной темой на прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Среди обратившихся с жалобой была женщина из села Малые Ягуры Туркменского района края.
По словам женщины, в ее семье - двое маленьких детей, они, понятное дело, очень мало мусорят. Но платить за них мужу и жене приходится, как за взрослых членов семьи.
По словам Владимира Владимирова, сейчас федеральный закон, увы, не предусматривает для детей отдельного тарифа на вывоз бытового мусора.
- Разделение тарифов на вывоз мусора должно быть разработано справедливо. Некоторые подразделения считают эти тарифы по квадратным метрам, некоторые по общему количеству людей в доме. Кощунство определенное в этом имеется, — полагает губернатор. - Рассмотрим в правительстве нормы накопления мусора за год и справедливо поменяем тарифы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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