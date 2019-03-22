2019-03-22T09:31:03+03:00
Общество

На Ставрополье выплаты «Детям войны» могут стать ежегодными

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье денежные выплаты «детям войны» могут стать ежегодной мерой социальной поддержки.

Напомним, краевой закон «О детях войны» был принят в самом конце 2018 года. К этой категории отнесены люди, родившиеся на территории СССР, не достигшие совершеннолетия на дату 3 сентября 1945 года и постоянно живущие в крае.

— Сейчас «Детей войны» на Ставрополье насчитывается около 185 тысяч человек. Для обеспечения их выплат надо примерно 875 миллионов рублей. Уже осенью наши пенсионеры, отнесённые к «детям войны», получат первую выплату. Такое решение обещаем принимать ежегодно, — отметил губернатор края Владимир Владимиров.

Глава Ставропольского края подчеркнул, что вопрос денежных выплат «детям войны» нужно решить ради поддержки людей пожилого возраста.

— Люди трудоспособного возраста сами себе могут достойно заработать, а пенсионерам, нашим отцам и матерям, в жизни приходится тяжелее всего. И мы должны всячески их поддерживать, — отметил губернатор Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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