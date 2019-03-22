На Ставрополье насильника отправили в психушку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-22T11:04:43+03:00

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За изнасилование и попытку изнасилования 22 августа 2018 года жителя Георгиевска отправили на принудительное лечение в психушку.

Суд и следствие установили, что в этот день 26-летний парень набросился сперва на 59-летнюю пенсионерку - та не дала себя в обиду, ударив стеклянной банкой, которую несла в пакете, по голове преступнику. Но сразу после злоумышленник изнасиловал и ограбил уже 32-летнюю женщину.

- С учетом обстоятельств совершенных преступлений обвиняемому назначили судебно-психиатрическую комиссионную экспертизу, по результатам которой установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством, - рассказали "КП" в пресс-службе СКР Ставропольского края. - В связи с этим судом в отношении мужчины применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU