На Ставрополье поймали психопата, собиравшегося взорвать заправку
На Ставрополье сотрудники ФСБ поймали психопата, сообщившего о намерении подорвать автозаправку. Только после задержания выяснилось, что представившийся боевиком неуравновешенный мужчина разыграл силовиков из хулиганских побуждений.
Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах, на экстренный телефон 102 позвонил неизвестный. Он представился боевиком международной террористической организации и в красках описал, как, в ближайшее время, одна из автозаправок Ставрополя взлетит на воздух.
В квартиру, из которой звонил «террорист», тут же выехали полицейские и оперативники управления ФСБ. Когда предполагаемого боевика скрутили, оказалось, что он «просто пошутил».
Следствие установило, что телефонный террорист психически болен. Его отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Всего за 2019 год 9 раз телефонные террористы беспокоили правоохранителей. И ни один из них не ушёл от ответственности — все хулиганы задержаны и попали под следствие по статье «заведомо ложное сообщение о теракте».
ИСТОЧНИК KP.RU
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