2019-03-22T12:05:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали психопата, собиравшегося взорвать заправку

Только задержав предполагаемого боевика, спецназовцы поняли, что их разыграл психически неуравновешенный хулиган
Андрей ЗОБОВ
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Мужчина позвонил в МВД и сообщил, что скоро одна из заправок в Ставрополе взлетит на воздухМужчина позвонил в МВД и сообщил, что скоро одна из заправок в Ставрополе взлетит на воздухФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье сотрудники ФСБ поймали психопата, сообщившего о намерении подорвать автозаправку. Только после задержания выяснилось, что представившийся боевиком неуравновешенный мужчина разыграл силовиков из хулиганских побуждений.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах, на экстренный телефон 102 позвонил неизвестный. Он представился боевиком международной террористической организации и в красках описал, как, в ближайшее время, одна из автозаправок Ставрополя взлетит на воздух.

В квартиру, из которой звонил «террорист», тут же выехали полицейские и оперативники управления ФСБ. Когда предполагаемого боевика скрутили, оказалось, что он «просто пошутил».

Следствие установило, что телефонный террорист психически болен. Его отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Всего за 2019 год 9 раз телефонные террористы беспокоили правоохранителей. И ни один из них не ушёл от ответственности — все хулиганы задержаны и попали под следствие по статье «заведомо ложное сообщение о теракте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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