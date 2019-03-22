2019-03-22T13:00:13+03:00
Общество

На Ставрополье приехал министр строительства России

Михаил ЮЖНЫЙ
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С рабочим визитом Ставрополье посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. В программе его деловой поездки – осмотр нескольких самых крупных инфраструктурных объектов в Ставрополе.

В частности, Якушев уже побывал на водозаборе на Сенгилеевском водохранилище близ Ставрополья. Кроме того, министра интересует, как идет программа благоустройства в регионе и текущие показатели отрасли жилищного строительства. Якушев встретится с застройщиками ставропольского региона, куда приглашены также строители из соседних регионов - Калмыкии и Адыгеи.

Темой разговора станет предстоящий переход отрасли на проектное финансирование. Новая система переложит риски дольщиков на банки и застройщиков. Однако здесь наблюдается еще ряд вопросов по поводу снижения рисков для строителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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