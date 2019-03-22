2019-03-22T14:21:08+03:00
Происшествия

В Дагестане бывший офицер заплатит 5 млн рублей Минобороны России

Он был осужден за мошенничество
Михаил ЮЖНЫЙ
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Махачкалинской гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику автомобильной службы 136-й отдельной мотострелковой бригады по делу о мошенничестве.

- Майор Павел Кузькин, начальник военной автомобильной службы в Буйнакском районе Дагестана, похитил более 4 млн 800 тыс. рублей. Махинации он провел, подделав документы об исполнении работ по ремонту военной техники, - уточнили силовики региона.

Кузькину назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Он уволен и лишен звания. Кроме того, судом назначено возмещение осужденным материального ущерба Миобороны России в размере 5 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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