В Дагестане бывший офицер заплатит 5 млн рублей Минобороны России
Махачкалинской гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику автомобильной службы 136-й отдельной мотострелковой бригады по делу о мошенничестве.
- Майор Павел Кузькин, начальник военной автомобильной службы в Буйнакском районе Дагестана, похитил более 4 млн 800 тыс. рублей. Махинации он провел, подделав документы об исполнении работ по ремонту военной техники, - уточнили силовики региона.
Кузькину назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Он уволен и лишен звания. Кроме того, судом назначено возмещение осужденным материального ущерба Миобороны России в размере 5 млн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
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