2019-03-22T16:19:02+03:00
Общество

Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров

Общественники края впечатлили Максима Егорова своими проектами
Евгения СОКОРЕВА
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По приезду на Ставрополье главы Минстроя России с участием его заместителя в краевом центре прошла встреча с местными волонтерами. Вместе с сопредседателем регионального штаба ОНФ Еленой Козак общественники обсудили вопрос городского благоустройства усилиями общественников - студентов, художников, школьников и пенсионеров.

Заместителю министра Максиму Егорову показали, как граффитисты превратили "серые" улицы Невинномысска в арт-объект, рассказали о проведении масштабных субботников с задействованием 50 тысяч горожан и план реконструкции каскадной лестницы в Кисловодске.

- Множество кейсов уже реализовали, огромное число идей готовимся воплотить. У нас есть все: от развития общественных пространств из подручных средств - брёвен, бутылок и пробок, до создания малых архитектурных форм с использованием высоких технологий, 3D принтеров, - отметила директор ресурсного Центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края Елена Козак.

Настрой и проделанная ставропольскими волонтерами работа впечатлили высокопоставленного гостя. Заместитель министра отметил, что, побывав во многих регионах России, в Ставропольском крае увидел большой потенциал. Поэтому даже предложил провести на территории региона масштабный всероссийский волонтерский форум.

- Опыт со Ставрополья надо транслировать на свою страну. Будем вас рекламировать! Если получится, поведем здесь всероссийское мероприятие, - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. - Но не нужно зацикливаться на благоустройстве городской среды, давайте вместе развивать транспорт, дорожное строительство, отрасль здравоохранения - у нас ведь много национальных проектов.

Напомним, что глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев прибыл на Ставрополье 22 марта и осмотрел самые крупные инфраструктурные объекты края. Ведущей темой деловой поездки в регион стало обсуждение предстоящего перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Делается это для решения проблемы обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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