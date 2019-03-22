Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-22T16:19:26+03:00

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В структуре кредитного портфеля Юго-Западного банка Сбербанка доля АПК составляет 168 млрд рублей. Из них по программе льготного кредитования аграрии по итогам прошлого года получили 30,1 млрд рублей, из которых 8,1 млрд приходится на Ставропольский край.

Объем финансирования отрасли, актуальные банковские продукты и новые возможности для бизнесменов обсудили сегодня на краевой конференции «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2018 году и задачах на 2019 год». В конференции приняли участие первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и губернатор края Владимир Владимиров.

Аграрии получили награды федерального и регионального уровней, также была отмечена активная работа Сбербанка в сфере АПК, уникальные на рынке банковские предложения, реализация ряда производственных и инфраструктурных проектов.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: - Агропромышленный комплекс - базовая отрасль экономики на юге России. Сельское хозяйство и пищевая промышленность - это четверть кредитного портфеля Юго-Западного банка. В ноябре 2018 года на Юге мы создали отраслевой хаб, который позволяет клиентам выбирать перспективные направления бизнеса и способы максимального раскрытия потенциала каждого из реализуемых проектов. Наша ключевая задача – развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства, синергия позволит выйти на новый уровень АПК региона.

В Сбербанке сферу АПК курируют 22 отраслевые команды, предлагая такие актуальные продукты, как кредите «Доверие» для малых форм хозяйствования, быстрое кредитование сезонно-полевых работ, агрострахование. Помимо продуктов, банк оказывает помощь и поддержку в развитии предпринимательства. Сегодня на онлайн-площадке для предпринимателей «Bank of Business Partners» можно найти товары и услуги по всему миру, разработать план развития компании в области экспорта.

Партнеры, занимающиеся несырьевым экспортом, могут получить образовательный модуль, консалтинговую и логистическую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров в рамках программы «Экспортный Акселератор» – совместный проект Сбербанка и Российского экспортного центра. Юго-Западный банк в своем регионе планирует провести серию промо-туров на предприятия партнеров, а также является постоянным участником и организатором отраслевых конференций и семинаров, где есть возможность обмениваться уникальным опытом и знаниями с представителями разных сфер бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU