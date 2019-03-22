2019-03-22T17:30:31+03:00
Общество

«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс

В Михайловске появился «Римский мастер»
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В Михайловске в торжественной обстановке открылся торгово-выставочный комплекс «Римский мастер». Это первый подобный объект на территории Ставропольского края. Его уникальность заключается в том, что на огромной площади представлены образцы художественных изделий из дерева и металла, строительные и отделочные материалы, арт-объекты, производимые компанией «Римский мастер», которая входит в состав Строительной группы «Третий Рим».

Декоративные изделия, строительные материалы, плитка и брусчатка «Римского мастера» уже используются при строительстве объектов недвижимости и обустройстве общественного пространства жилого района «Гармония» близ Ставрополя. Арт-объекты в «Гармонии» успели стать известными на Ставрополье и за его пределами. В их числе копия знаменитой башни, железный трон, молот Тора и многое другое. Большинство объектов установлены на знаменитой Аллее ласточек, длина которой составляет почти три километра.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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