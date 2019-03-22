В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
В Дагестане против 17-летнего парня возбудили уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского СКР, оперативники задержали подростка 15 марта 2019 года в Махачкале возле дома по улице Таежная. Наркотическое средство в крупном размере нашли при личном досмотре.
- Кроме этого, установлено, что подозреваемый произвел пять закладок наркотического средства, с целью последующего сбыта с помощью сети "Интернет", - добавили в ведомстве. - Также при обыске в жилище, которое нанимал несовершеннолетний, обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.
Решается вопрос об аресте парня. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU