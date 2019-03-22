2019-03-22T18:06:18+03:00
Происшествия

В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков

На 17-летнего парня завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане против 17-летнего парня возбудили уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского СКР, оперативники задержали подростка 15 марта 2019 года в Махачкале возле дома по улице Таежная. Наркотическое средство в крупном размере нашли при личном досмотре.

- Кроме этого, установлено, что подозреваемый произвел пять закладок наркотического средства, с целью последующего сбыта с помощью сети "Интернет", - добавили в ведомстве. - Также при обыске в жилище, которое нанимал несовершеннолетний, обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.

Решается вопрос об аресте парня. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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