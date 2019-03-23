Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-23T11:53:39+03:00

В МВД подозревают крупные финансовые махинации при строительстве стекольного кластера

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии изъяли документацию в нескольких министерствах и ведомствах республики. Силовики подозревают грубые нарушения и махинации при строительстве кластера по добыче стекольного сырья.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по региону, серьёзные подозрения вызывает законность расходования государственных денег при строительстве кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары.

— В связи с этим работы по выемке документации велись 21 и 22 марта в нескольких министерствах и ведомствах. Работа продолжается, — сообщили в пресс-службе.

По сведениям источника, документы изымались в министерстве строительства Ингушетии, министерстве имущественных и земельных отношений и управлении федерального казначейства по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU