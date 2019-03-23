В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
«Нулевой километр любви» вернулся в город
Амур вернулся на своё местоФото: Социальные сети
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В Ессентуках отреставрировали и вернули на место статую уничтоженного вандалами амура. Древнеримское божество вновь стоит в парке, на «нулевом километре любви».
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации курортного города, статуя была изуродована в конце 2018 года. Но, как и обещали власти, достопримечательность восстановили к весне.
Скульптура появилась в курортном городе в 2011 году. Это небольшая стела, которую венчает золотое изваяние крылатого младенца с луком.
ИСТОЧНИК KP.RU
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