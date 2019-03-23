2019-03-23T13:01:14+03:00
Общество

В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура

«Нулевой километр любви» вернулся в город
Андрей ЗОБОВ
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Амур вернулся на своё местоАмур вернулся на своё местоФото: Социальные сети
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В Ессентуках отреставрировали и вернули на место статую уничтоженного вандалами амура. Древнеримское божество вновь стоит в парке, на «нулевом километре любви».

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации курортного города, статуя была изуродована в конце 2018 года. Но, как и обещали власти, достопримечательность восстановили к весне.

Скульптура появилась в курортном городе в 2011 году. Это небольшая стела, которую венчает золотое изваяние крылатого младенца с луком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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