Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-23T16:53:17+03:00

Губернатор Владимиров сообщил, что её построят в течение года

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о планах строительства новой дороги между Ставрополем и Михайловском. По словам главы региона, новая трасса и эстакада появятся в течение года.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Владимира Владимирова, тема была поднята в рамках «прямой линии» с губернатором. Один из жителей Михайловска пожаловался на крайнюю загруженность трассы. По словам мужчины, ему приходится по 40 минут стоять в пробках, чтобы добраться до краевого центра.

Однако на вопрос нашёлся ответ. По словам главы Ставрополья, проект новой трассы уже готов. В течение года будет проложена дорога длинной 5 километров, которая соединит улицу Северый обход крайцентра и Ставропольскую улицу в Михайловске. Кроме того, в 2020 году над переездом в Михайловске начнут строить эстакаду.

ИСТОЧНИК KP.RU