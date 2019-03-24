2019-03-24T08:59:03+03:00
Общество

На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора

Его уговорили пойти на преступление старшие друзья
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кочубеевском районе Cтавропольского края выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления

Полицейские искали злоумышленников, совершивших серию краж с дачных участков. По стечению обстоятельств на месте очередного преступления полицейские застигли несовершеннолетнего жителя села Ивановского. Молодой человек, в отличие от подельника, не успел скрыться. В отделе полиции подросток во всем сознался и сдал "старших товарищей".

По его словам, напарник пообещал взамен за участие в краже поделиться денежным вознаграждением. Полицейскими установлено, что злоумышленники совершили три совместные кражи. Похищали в основном садовый инвентарь и различные металлические изделия, которые сдавали в пункт приема металла.

Во всех трех случаях похищенное имущество злоумышленники перевозили в автомобиле, водитель которого не подозревал об их преступных намерениях.

Сейчас расследование завершено, а материалы дел переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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