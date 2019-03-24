Житель Невинномысска украл с карты друга 72 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-24T11:39:31+03:00

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В дежурную часть городского отдела полиции Невинномысска обратился местный житель с заявлением о краже имущества. Мужчина рассказал, что днем ранее пьянствовал в различных компаниях, а на утро не обнаружил своей банковской карты. Более того, выяснилось, что кто-то снял с нее 72 тысячи рублей.

Оперативники вышли на преступника, установив полный круг лиц, с которыми в течение суток контактировал заявитель. Опросив всех, полицейские установили, кто из них причастен к краже. Злоумышленником оказался 26-летний ранее судимый житель города химиков.

Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что тайком подсмотрел пин-код карты, когда его друг снимал деньги в терминале. Через некоторое время он тайно похитил карту, снял с нее все деньги, а затем, пытаясь замести следы кражи, скрытно подложил ее в карман одного из членов компании.

Часть денежных средств злоумышленник успел потратить, остальное было возвращено хозяину банковской карты. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU