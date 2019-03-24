2019-03-24T13:12:59+03:00
Происшествия

Причиной массового отравления в Хасавюрте могли стать скотомогильники

Михаил ЮЖНЫЙ
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Специалисты ищут причины загрязнения воды в дагестанском Хасавюрте, где произошло массовое отравление горожан; одна из версий - неправильно построенные скотомогильники.

По предварительным данным, имеется информация, что из-за ливней река Акташ, откуда поступает питьевая вода всему Хасавюрту, размыла скотомогильники в неположенном месте. Это одна из версий, она проверяется следователями и врачами.Скотомогильники могут находиться в районе села Ленинаул Казбековского района республики.

В Хасавюрте на днях было зафиксировано массовое отравление людей - по предварительной информации, из-за грязной питьевой воды. По последним данным Минздрава Дагестана, в больницах остаются еще 86 человек, 72 из которых составляют дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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