В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-24T14:41:19+03:00

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Сотрудники полиции в Ингушетии проверяют законности расходования бюджетных средств по реализации крупного государственного контракта. Изъяты документы в нескольких министерствах и ведомствах республики.

Как уточнили в правоохранительных органах, сотрудники главка МВД России совместно с коллегами из Ингушетии ведут проверку законности расходования денежных средств, выделенных из бюджета России на предприятий по производству стеклянной тары в регионе.

Ранее проводились изъятия финансовой и технической документации в министерствах и ведомствах региона. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU