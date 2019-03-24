2019-03-24T14:41:19+03:00
Происшествия

В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах

Проверяется законность расхода бюджетных средств
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Ингушетии проверяют законности расходования бюджетных средств по реализации крупного государственного контракта. Изъяты документы в нескольких министерствах и ведомствах республики.

Как уточнили в правоохранительных органах, сотрудники главка МВД России совместно с коллегами из Ингушетии ведут проверку законности расходования денежных средств, выделенных из бюджета России на предприятий по производству стеклянной тары в регионе.

Ранее проводились изъятия финансовой и технической документации в министерствах и ведомствах региона. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причиной массового отравления в Хасавюрте могли стать скотомогильники
Житель Невинномысска украл с карты друга 72 тысячи рублей
В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора
Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск
Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии
На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии
На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели
Арест для сенатора Арашукова просят продлить
Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата
В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс
Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе
Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров
Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии