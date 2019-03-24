В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах
Сотрудники полиции в Ингушетии проверяют законности расходования бюджетных средств по реализации крупного государственного контракта. Изъяты документы в нескольких министерствах и ведомствах республики.
Как уточнили в правоохранительных органах, сотрудники главка МВД России совместно с коллегами из Ингушетии ведут проверку законности расходования денежных средств, выделенных из бюджета России на предприятий по производству стеклянной тары в регионе.
Ранее проводились изъятия финансовой и технической документации в министерствах и ведомствах региона. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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