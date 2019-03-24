В Северной Осетии преступник украл баранов и выменял их на машину

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-24T16:31:42+03:00

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В Северной Осетии полицейские арестовали 30-летнего жителя селения Сурх-Дигора, попавшегося на краже четырех десятков баранов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным правоохранителей, злоумышленник ночью подъехал к кошаре у села Карман-Синдзикау на автомобиле, загрузил туда животных и в несколько приемов вывез их с территории. Всего было похищено 38 голов скота общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей.

Несколькими днями этот же мужчина в североосетинском селе Сурх-Дигора украл 13 баранов на 80 тысяч рублей.

Преступник сознался в преступлении. Он рассказал, что часть баранов привез к себе и оставил на мясо, остальных выменял на автомобиль, который к моменту ареста успел перепродать. У подозреваемого изъято пять похищенных баранов, опознанных законным хозяином по тавру на ухе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU