В Северной Осетии преступник украл баранов и выменял их на машину
В Северной Осетии полицейские арестовали 30-летнего жителя селения Сурх-Дигора, попавшегося на краже четырех десятков баранов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным правоохранителей, злоумышленник ночью подъехал к кошаре у села Карман-Синдзикау на автомобиле, загрузил туда животных и в несколько приемов вывез их с территории. Всего было похищено 38 голов скота общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей.
Несколькими днями этот же мужчина в североосетинском селе Сурх-Дигора украл 13 баранов на 80 тысяч рублей.
Преступник сознался в преступлении. Он рассказал, что часть баранов привез к себе и оставил на мясо, остальных выменял на автомобиль, который к моменту ареста успел перепродать. У подозреваемого изъято пять похищенных баранов, опознанных законным хозяином по тавру на ухе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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