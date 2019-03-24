2019-03-24T16:31:42+03:00
Происшествия

В Северной Осетии преступник украл баранов и выменял их на машину

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Северной Осетии полицейские арестовали 30-летнего жителя селения Сурх-Дигора, попавшегося на краже четырех десятков баранов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным правоохранителей, злоумышленник ночью подъехал к кошаре у села Карман-Синдзикау на автомобиле, загрузил туда животных и в несколько приемов вывез их с территории. Всего было похищено 38 голов скота общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей.

Несколькими днями этот же мужчина в североосетинском селе Сурх-Дигора украл 13 баранов на 80 тысяч рублей.

Преступник сознался в преступлении. Он рассказал, что часть баранов привез к себе и оставил на мясо, остальных выменял на автомобиль, который к моменту ареста успел перепродать. У подозреваемого изъято пять похищенных баранов, опознанных законным хозяином по тавру на ухе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах
Причиной массового отравления в Хасавюрте могли стать скотомогильники
Житель Невинномысска украл с карты друга 72 тысячи рублей
В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора
Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск
Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии
На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии
На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели
Арест для сенатора Арашукова просят продлить
Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата
В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс
Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе
Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров
Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии