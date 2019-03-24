В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

СЕГОДНЯ 19:41 2019-03-24T19:42:44+03:00

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МВД республики возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте. Об этой информации сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Следствие установило, что с 17 по 23 марта этого года в инфекционное отделение больницы города были госпитализированы более 80 человек с острой кишечной инфекцией из Хасавюрта и различных сел Хасавюртовского района.

По данным ведомства, в больницах сейчас все еще находится 86 больных, из них 72 ребенка. В тоже время дагестанский минздрав передает, что количество госпитализированных в Хасавюрте выросло до 104 человек.

Сотрудники полиции ведут установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU