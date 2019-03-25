2019-03-25T08:30:43+03:00
Происшествия

В Ставрополе из-за прорыва забившейся канализации произошла коммунальная авария

На месте ЧП работают ремонтные бригады
Михаил ЮЖНЫЙ
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Канализацию прорвало на юго-западе Ставрополя, здесь может просесть асфальт на участке, где он был подмыт водой, вырвавшейся на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Владимира Владимирова.

ЧП случилось в ночь на 25 марта на улице Доваторцев неподалеку от перекрестка с улицей Шпаковской. Здесь прорвало забившуюся канализацию. Бурный поток воды вышел на поверхность, были частично подтоплены подвалы двух ближайших жилых домов. Вода попала в электрощитовые, поэтому оба дома остались на время без света.

Для восстановительных работ подготовлены все нужные материально-технические ресурсы. В понедельник на этом отрезке улицы планируется ограничение автомобильного движения а в случае ремонта асфальта.

Губернатор края взял на карандаш ситуацию с коммунальной аварией. По его приказу на месте ЧП остаются члены краевого правительства, администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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