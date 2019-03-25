Ставрополец поплатился жизнью из-за своего нетрудоустройства

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-25T10:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ставропольского края погиб от рук знакомого из-за ссоры по поводу трудоустройства.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, трагедия произошла 4 марта в Георгиевске.

- Подозреваемый стал советовать 46-летнему хозяину дома устроиться на работу, из-за этого между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина кулаками и ногами избил безработного друга по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - отметили в ведомстве.

По статье "убийство" завели уголовное дело на 36-летнего жителя Георгиевска. Его взяли под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, - добавили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU