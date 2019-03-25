2019-03-25T10:40:08+03:00
Происшествия

Ставрополец поплатился жизнью из-за своего нетрудоустройства

Приятель посоветовал мужчине найти работу, а затем убил
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Ставропольского края погиб от рук знакомого из-за ссоры по поводу трудоустройства.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, трагедия произошла 4 марта в Георгиевске.

- Подозреваемый стал советовать 46-летнему хозяину дома устроиться на работу, из-за этого между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина кулаками и ногами избил безработного друга по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - отметили в ведомстве.

По статье "убийство" завели уголовное дело на 36-летнего жителя Георгиевска. Его взяли под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, - добавили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестанец заработал 15 млн рублей, притворяясь министрами
В «Гармонии» действует рассрочка на двухкомнатные квартиры
На Ставрополье произошло землетрясение
Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии
В Ставрополе из-за прорыва забившейся канализации произошла коммунальная авария
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
В Северной Осетии преступник украл баранов и выменял их на машину
В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах
Причиной массового отравления в Хасавюрте могли стать скотомогильники
Житель Невинномысска украл с карты друга 72 тысячи рублей
В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора
Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск
Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии
На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии
На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели
Арест для сенатора Арашукова просят продлить
Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата
В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс
Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе
Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров
Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии