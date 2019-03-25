2019-03-25T12:43:28+03:00
Общество

В «Гармонии» действует рассрочка на двухкомнатные квартиры

Продажи стартовали в строительной позиции № 14 квартала «Дружный»
Поделиться:
В строительной позиции № 14 квартала «Дружный» квартиры можно купить в рассрочкуВ строительной позиции № 14 квартала «Дружный» квартиры можно купить в рассрочку
Изменить размер текста:

Квартиры в «Гармонии» можно приобрести за собственные средства с рассрочкой платежа сроком до 12 месяцев. Предложение действительно при внесении первоначального взноса в размере не менее 50% от стоимости квартиры.

В шаговой доступности от данных объектов: два детских сада, школа, спорткомплекс, современный медицинский комплекс, аптеки, магазины. Подробнее по телефону: 8 (8652) 99-16-16 или в отделе продаж Строительной группы «Третий Рим с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных.

*Наименование Жилого района «Гармония» присвоено Решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.

**Цена действительна с 20.03.2019 г. по 31.03.2019 г. г. Михайловск, ул. Кремлевская 28. Застройщик ООО «Третий Рим». Проектные декларации на сайте tretyrim.ru. Строительство осуществляется на основании 214-ФЗ.

Подробности о количестве квартир, размере цен узнавайте по телефону отдела продаж и на сайте компании. Количество предложений ограничено.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестанец заработал 15 млн рублей, притворяясь министрами
На Ставрополье произошло землетрясение
Ставрополец поплатился жизнью из-за своего нетрудоустройства
Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии
В Ставрополе из-за прорыва забившейся канализации произошла коммунальная авария
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
В Северной Осетии преступник украл баранов и выменял их на машину
В Ингушетии полиция изъяла документы в нескольких министерствах
Причиной массового отравления в Хасавюрте могли стать скотомогильники
Житель Невинномысска украл с карты друга 72 тысячи рублей
В Пятигорске арестован серийный похититель парфюма
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего вора
Новая дорога свяжет Ставрополь и Михайловск
Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии
На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
В Ессентуках восстановили уничтоженную вандалами статую амура
Силовики пришли с обысками в министерства и ведомства Ингушетии
На Ставрополье потеплеет к началу рабочей недели
Арест для сенатора Арашукова просят продлить
Росгвардейца из Владикавказа подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей за выкуп компромата
В Дагестане у подростка нашли крупную партию наркотиков
«Третий Рим» открыл уникальный торгово-выставочный комплекс
Сбербанк поддержит развитие АПК на Юге и Северном Кавказе
Замминистра строительства РФ предложил провести на Ставрополье всероссийский фестиваль волонтеров
Вербовщик ИГИЛ из Северной Осетии осужден на 14 лет колонии