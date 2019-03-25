В «Гармонии» действует рассрочка на двухкомнатные квартиры

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-25T12:43:28+03:00

В строительной позиции № 14 квартала «Дружный» квартиры можно купить в рассрочку

Изменить размер текста: A A

Квартиры в «Гармонии» можно приобрести за собственные средства с рассрочкой платежа сроком до 12 месяцев. Предложение действительно при внесении первоначального взноса в размере не менее 50% от стоимости квартиры.

В шаговой доступности от данных объектов: два детских сада, школа, спорткомплекс, современный медицинский комплекс, аптеки, магазины. Подробнее по телефону: 8 (8652) 99-16-16 или в отделе продаж Строительной группы «Третий Рим с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных.

*Наименование Жилого района «Гармония» присвоено Решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.

**Цена действительна с 20.03.2019 г. по 31.03.2019 г. г. Михайловск, ул. Кремлевская 28. Застройщик ООО «Третий Рим». Проектные декларации на сайте tretyrim.ru. Строительство осуществляется на основании 214-ФЗ.

Подробности о количестве квартир, размере цен узнавайте по телефону отдела продаж и на сайте компании. Количество предложений ограничено.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU