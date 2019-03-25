Дагестанец заработал 15 млн рублей, притворяясь министрами

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-25T13:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Дербента попал под следствие как подозреваемый в 15-миллионной махинации. По телефону, меняя тембр голоса, бывший 33-летний помощник депутата Народного собрания Дагестана представлялся министрами и другими высокопоставленными чиновники и обещал людям за денежное вознаграждение выдать за счет государства квартиру или трудоустроить на высокооплачиваемые должности.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД России, правоохранители насчитали 10 эпизодов преступления.

- На встречах подозреваемый демонстрировал поддельные благодарственные письма и фотографии с первыми лицами Дагестана, - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поймали мошенника совместными усилиями сотрудников республиканского МВД и ФСБ, а также полицейских центрального аппарата МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU