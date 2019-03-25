В Дагестане прокомментировали слухи об отравлении ста человек трупным ядом

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-25T14:18:19+03:00

Вспышка кишечной инфекции «уложила» в больницы около 100 дагестанцев, большинство из них — дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Дагестане прокомметировали распространившуюся версию массового отравления из-за трупного яда: по версии специалистов, река, из которой пили жители Хасавюрта, могла размыть скотомогильники. От острой кишечной инфекции в городе пострадали около 100 человек.

По растиражированным в СМИ словам анонимных специалистов, причиной массового отравления могли стать скотомогильники в Казбековском районе республики. Якобы река Акташ, из которую черпает водные ресурсы Хасавюрт, могла размыть захоронения в районе села Ленинаул.

— Это неправда. Скотомогильник законсервирован уже два года. Тем более, что расстояние от него до реки составляет порядка 850 метров. После его закрытия жители Ленинаула проводят захоронения скота в могильнике селения Алмак, — приводит пресс-служба Казбековского района слова главы местного ветеринарного управления Абдулмеджида Магомедова.

На всякий случай было проверено и расстояние, разделяющее реку и навозохранилище. Но оно также велико — порядка 400 метров. Стоков в реку нет.

Напомним, что с 21 по 23 марта в больницы Хасавюрта поступило порядка 86 человек, 72 из них — дети. Диагноз больных одинаков — острая кишечная инфекция. При этом серьёзных осложнений у пациентов нет и их жизням ничто не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU