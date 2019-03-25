2019-03-25T15:48:11+03:00
Происшествия

На Ставрополье в гараже нашли крупную партию наркотиков

Полицейские изъяли почти 2 кг сильнодействующего вещества [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье в одном из гаражей Шпаковского района полицейские обнаружили почти два кг синтетического наркотического средства. Сильнодействующее вещество готовились продать на территории края хозяин гаража с подельником.

И как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, клиентов те искали через интернет. Одного из преступников задержали. Личность второго только устанавливают.

- Также при обыске изъяты весы для расфасовки вещества на дозы и упаковка. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством массой более 1,8 килограмма. Наличие вещества такого веса относится к особо крупному размеру, - отметили в ведомстве.

В ставропольском гараже нашли крупную партию наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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