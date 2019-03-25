Житель Северной Осетии осужден за публикацию видео с нацистскими символами
Житель Владикавказа на днях был признан по решению виновным в демонстрации нацистской символики.
Как установили следователи, мужчина опубликовал у себя на странице в социальной сети ролик, на котором появлялась запрещенная в России нацистская атрибутика.
36-летний нарушитель закона был найден и попал под суд. Он полностью признал свою вину. Он объяснил судьям, что интересовался мотивами совершения нацистских преступлений, однако саму нацистскую идеологию никогда не разделял, а просмотрев материалы, просто не успел их удалить со своей страницы.
После судебных разбирательств мужчина был наказан крупным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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