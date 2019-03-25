Ставропольские спасатели сняли с крыши прыгавшего там больного мужчину

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-25T18:39:41+03:00

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Вечером 24 марта к спасателям ПАСС Ставрополя обратилась молодая женщина, которая просила помочь ее мужу. Как выяснилось, 35-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, забрался на кровлю своего двухэтажного дома.

А так как на территории находилось еще одно жилое строение, то он поочередно перепрыгивал с одной крыши на другую. В какой-то момент такой опасной и экстремальной прогулки кровля под ногами ставропольца проломилась, и он застрял в крыше. Увидев оказавшегося в «капкане» супруга, женщина незамедлительно вызвала по телефону на помощь спасателей и медиков.

- На место происшествия мы прибыли вместе с сотрудниками полиции и скорой помощи, - прокомментировал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Евгений Кривцов. – При помощи лестницы мы поднялись наверх, аккуратно извлекли из дырки застрявшего в крыше мужчину и спустили его вниз, где с многочисленными царапинами передали врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU