2019-03-25T22:37:33+03:00
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В одном из павильонов на центральном рынке №2 Махачкалы вспыхнул пожар. Возгорание, площадью в 300 метров сняли очевидцы происшествия. На месте работают экстренные службы.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан, о пожаре оперативному дежурному сообщили в 20:45 по мск.

— Пламя охватило один из павильонов центрального рынка №2 в Махачкале. Также пострадало более десятка торговых точек, расположенных неподалёку. Прибывшие на место специалисты быстро справились с возгоранием на площади в 300 квадратных метров и к 21:25 пожар был потушен.

Очевидцы сообщают, что огонь успел повредить не только торговый павильон — существенный ущерб был нанесён десятку ближайших ларьков.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели и пожарные продолжают проливку конструкций. После этого специалисты приступят к установлению причин пожара и подсчитают урон, нанесённый пламенем.

В Махачкале загорелся овощной рынок №2.Площадь пожара составляла около 300 кв.метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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