В ДТП в КЧР пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-26T08:16:03+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием "ВАЗ-21099" и КАМАЗа произошло на 32 км дороги "Черкесск-Хабез" в Карачаево-Черкесии. Пострадали люди.

- В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры ВАЗа - семь человек, из них пятеро детей. Погибших, к счастью, нет. Пострадавшие были срочно доставлены в Хабезскую районную больницу и детскую больницу города Черкесска, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по КЧР.

Вместе с тем по данным пресс-службы регионального МВД, среди пострадавших в автоаварии трое несовершеннолетних детей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU