В Махачкале потушили горевший городской рынок

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-26T09:03:15+03:00

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Пожарные МЧС в Дагестане полностью потушили крупный пожар на рынке в городе Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В 21:25 поступила информация о ликвидации открытого горения овощного рынка №2 города Махачкалы. Завершены работы по полной ликвидации пожара и разборам конструкции, - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, площадь пожара составила 300 квадратов, пострадало около двух десятков торговых точек второго ряда. Среди людей пострадавших нет.

Причины пожара выясняются. Идет подсчет нанесенного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU