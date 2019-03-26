В Ставрополе директор колледжа связи оштрафован за выписанные себе премии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-26T11:47:12+03:00

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В Ставрополе рассмотрено уголовное дело в отношении директора государственного Ставропольского колледжа связи Павла Кувалдина.

Кувалдин обвинялся в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности. Его действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

По данным правоохранителей, в 2016 году Кувалдин, не имея оснований на получение из бюджета края денег на инновационные работы, сделал всё, чтобы эти средства получить. Он составил план финансово-хозяйственной деятельности колледжа, в котором создавалась видимость проведения таких работ, связанных с обучением инвалидов. И незаконно получил 2,6 миллиона рублей из казны. По информации правоохранителей, директор колледжа пустил эти деньги на премии самому себе.

Павел Кувалдин освобожден от уголовной ответственности, он наказан штрафом 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU